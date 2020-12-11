Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Смерть семи пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

Общее количество летальных случаев составило 362.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 256 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 110 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода. Крымские власти в очередной раз признали нехватку медикаментов. Причем на этот раз речь идет не только об отсутствии лекарств в аптеках.

Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть. Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.

Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю почти удвоилось.

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.