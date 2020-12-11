Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки ● «Праздновать нельзя»: Симферополь на Новый год будут патрулировать отряды «самооборонцы» ● В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода ● Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть ● Школьники Севастополя уйдут на трехнедельные каникулы
Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Смерть семи пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава республики.
Общее количество летальных случаев составило 362.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 256 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 110 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода. Крымские власти в очередной раз признали нехватку медикаментов. Причем на этот раз речь идет не только об отсутствии лекарств в аптеках.
Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть. Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.
Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю почти удвоилось.
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.
Надеяться на снег крымчанам пока не стоит
Начало зимы в Крыму снежным не будет.
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму видео
Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.
Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды
Запасы крымских водохранилищ естественного стока продолжают таять: в начале декабря в 14 водоемах остается чуть более 27 миллионов кубометров воды. При этом в шести из них объемы воды упали ниже миллиона кубометров.
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Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
9 декабря
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Медаль с таким названием была заказана еще в декабре 2013 года, пишет аналитик Юрий Христензен.