С 14 декабря в Ялте закончится вода

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Графики подачи воды по три часа утром и вечером вводятся в Ялте с 14 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

«Из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Большой Ялты, с 14 декабря вводятся ограничения подачи питьевой воды. Вода будет подаваться утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00», – сообщили в пресс-службе.

В конце ноября был зафиксирован исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту. С 27 ноября в Ялте введены ограничения подачи воды: снижено давление в сетях водопровода с 23.00 до 7.00.

Власти Ялты пообещали, что горожане будут проинформированы обо всех работах на сетях и возможных изменениях графика. Социальные объекты будут обеспечены водой в полном объеме, резервные емкости устанавливают и отели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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