Водный кризис
Развитие сюжета: Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды ● Отели Большой Ялты готовятся к отсутствию воды ● В Севастополе хотят снизить потери воды в сетях до 5000 кубов в сутки ● Константинов через Instagram объявил войну за воду ● В Крыму выявили больше полусотни «незаконных» скважин
С 14 декабря в Ялте закончится вода
фото © Новости Крыма
Графики подачи воды по три часа утром и вечером вводятся в Ялте с 14 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
«Из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Большой Ялты, с 14 декабря вводятся ограничения подачи питьевой воды. Вода будет подаваться утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00», – сообщили в пресс-службе.
В конце ноября был зафиксирован исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту. С 27 ноября в Ялте введены ограничения подачи воды: снижено давление в сетях водопровода с 23.00 до 7.00.
Власти Ялты пообещали, что горожане будут проинформированы обо всех работах на сетях и возможных изменениях графика. Социальные объекты будут обеспечены водой в полном объеме, резервные емкости устанавливают и отели.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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