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Коронавирус в Крыму

Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки

Коронавирус в Севастополе за сутки выявлен у 73 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 5 136.

За сутки зафиксировано пять летальных случаев, общее их количество с начала пандемии составило 163.

С выздоровлением выписано 4 724 человека, из них 110 за последние 24 часа.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 18 256 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 110 человек. Общее количество летальных случаев составило 362.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки. За 10 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода. Крымские власти в очередной раз признали нехватку медикаментов. Причем на этот раз речь идет не только об отсутствии лекарств в аптеках.

Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть. Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.

Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю почти удвоилось.

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