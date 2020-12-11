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Водный кризис

Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды

09:47 пятница, 11 декабря 2020
Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды

фото © Новости Крыма

Запасы крымских водохранилищ естественного стока продолжают таять: в начале декабря в 14 водоемах остается чуть более 27 миллионов кубометров воды. При этом в шести из них объемы воды упали ниже миллиона кубометров.

Это следует из данных, которые предоставили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики.

Меньше десяти миллионов кубометров остается в трех водохранилищах, снабжающих столицу Крыма. При этом в Аянском водохранилище, запасов которого, по данным республиканских властей, хватит до 15 декабря, осталось всего около 195 тысяч кубометров. Самые большие запасы остаются в Партизанском водохранилище: чуть более 4,8 миллиона кубометров или более 14% от проектного объема.

Запасы водохранилищ, снабжающих Южный берег Крыма, более обнадеживающие: в Счастливенском и Изобильненском водохранилищах остается более 20% от проектных объемов, в самом маленьком Кутузовском – 34%. Меньше всего в Загорском – чуть более 10% от проектного объема. При этом совокупные запасы четырех водохранилищ не намного меньше запасов водохранилищ, снабжающих Симферополь, и составляют более 9,3 миллиона кубометров.

В Белогорском водохранилище запасы искусственным образом, с помощью водовода из Белогорского гидроузла, уже третий месяц поддерживается постоянный объем воды на уровне 3,4 миллиона кубометров. А вот соседнее Тайганское водохранилище продолжает мельчать: за прошедший месяц оно убавило в объемах почти 4% от проектного объема. Сейчас в нем остается чуть менее трех миллионов кубометров воды.

Совокупные запасы оставшихся пяти водохранилищ – Бахчисарайского, Балановского, Альминского, Льговского и Старокрымского – едва превышают 3,5 миллиона кубометров. При этом самые большие запасы в Альминском водохранилище – почти 1,3 миллиона кубометров воды, чуть менее 21% от проектного объема. Самые маленькие запасы остались в Бахчисарайском водохранилище: всего около 132 тысяч кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Пустота: водохранилища Крыма потеряли еще 5,5 млн кубов воды

Запасы крымских водохранилищ естественного стока продолжают таять: в начале декабря в 14 водоемах остается чуть более 27 миллионов кубометров воды. При этом в шести из них объемы воды упали ниже миллиона кубометров.

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