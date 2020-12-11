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Общество

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 декабря

00:23 пятница, 11 декабря 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман 200-500м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности желтый, ветер (восточный 15-20 , местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (восточный 15-20 м/с , местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 34 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер восточный 38 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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