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«Праздновать нельзя»: Симферополь на Новый год будут патрулировать отряды «самооборонцы»

«Праздновать нельзя»: Симферополь на Новый год будут патрулировать отряды «самооборонцы»

фото © Новости Крыма

В Симферополе во время новогодних и рождественских праздников планируют увеличить число полицейских патрулей.

При этом в администрации города добавили, что к работе «по обеспечению правопорядка» привлекут и местную «самооборону».

«За ними будет закреплена площадь Ленина», – говорится в сообщении.

В администрации города надеются, что в перспективе смогут задействовать «самообороновцев» для патрулирования других участков города.

В октябре этого года в Симферополе решили усилить патрулирование в ночное время в выходные. Помимо полиции, за порядком должны были следить казаки и представители «самообороны».

В тексте использованы материалы: Форпост

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