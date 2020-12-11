Коронавирус в Крыму
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«Праздновать нельзя»: Симферополь на Новый год будут патрулировать отряды «самооборонцы»
фото © Новости Крыма
В Симферополе во время новогодних и рождественских праздников планируют увеличить число полицейских патрулей.
При этом в администрации города добавили, что к работе «по обеспечению правопорядка» привлекут и местную «самооборону».
«За ними будет закреплена площадь Ленина», – говорится в сообщении.
В администрации города надеются, что в перспективе смогут задействовать «самообороновцев» для патрулирования других участков города.
В октябре этого года в Симферополе решили усилить патрулирование в ночное время в выходные. Помимо полиции, за порядком должны были следить казаки и представители «самообороны».
В тексте использованы материалы: Форпост
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