Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки ● «Праздновать нельзя»: Симферополь на Новый год будут патрулировать отряды «самооборонцы» ● В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода
Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах
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Прирост случаев так называемой внебольничной пневмонии среди пожилых заставляет власти Севастополя идти на нестандартные меры.
Губернатор Михаил Развожаев считает, что пришло время браться за людей старше 65-ти всерьез.
Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба замгубернатора Александр Кулагин, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Севастополе чуть больше единицы. Это неплохой показатель, однако крайне тревожно выглядит ситуация с так называемой внебольничной пневмонией.
«За последние семь дней практически в полтора раза выросло число пациентов с внебольничной пневмонией. Это очень серьезный вопрос: идет значительный рост, и больше половины людей, которые сейчас находятся в стационарах, это лица старше 65 лет», - сказал Кулагин.
Пневмония развивается на фоне отрицательного теста на коронавирус и подтверждается, как правило, результатами КТ уже в стационаре. Сейчас, как сообщил глава департамента здравоохранения, КТ в горбольнице № 9 работает круглосуточно, а в инфекционной больнице пока только в дневное время.
Михаил Развожаев поручил наладить круглосуточную работу КТ и в инфекционной больнице, подчеркнув, что именно этот способ диагностики наиболее показателен.
Увеличилось за последнюю неделю, по словам Александра Кулагина, и число больных, которым требуется кислородная поддержка.
Михаил Развожаев в ответ дал поручение начинать работу с не соблюдающими самоизоляцию пожилыми людьми на улицах города.
«Понятно, что штрафовать бабушек и дедушек - не самоцель и вообще этого делать не нужно, но тем не менее. У нас есть дружина, которую мы создавали и которая работала совместно с сотрудниками полиции, и волонтеров я тоже прошу подключить. Мягко, культурно, корректно, но пожилых людей надо все-таки просить оставаться дома. Сделаем визитки еще раз с телефонами нашего волонтерского штаба, будем объяснять ситуацию», - сказал он.
Пожилых на улицах очень много, еще раз подчеркнул Михаил Развожаев. И за помощью они, как правило, обращаются слишком поздно.
«Считают, что они сами как-то справятся. А потом мы получаем тяжелых больных, и не всегда получается их спасти», - констатировал губернатор.
В тексте использованы материалы: Форпост
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