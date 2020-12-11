Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах

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Прирост случаев так называемой внебольничной пневмонии среди пожилых заставляет власти Севастополя идти на нестандартные меры.

Губернатор Михаил Развожаев считает, что пришло время браться за людей старше 65-ти всерьез.

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба замгубернатора Александр Кулагин, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Севастополе чуть больше единицы. Это неплохой показатель, однако крайне тревожно выглядит ситуация с так называемой внебольничной пневмонией.

«За последние семь дней практически в полтора раза выросло число пациентов с внебольничной пневмонией. Это очень серьезный вопрос: идет значительный рост, и больше половины людей, которые сейчас находятся в стационарах, это лица старше 65 лет», - сказал Кулагин.

Пневмония развивается на фоне отрицательного теста на коронавирус и подтверждается, как правило, результатами КТ уже в стационаре. Сейчас, как сообщил глава департамента здравоохранения, КТ в горбольнице № 9 работает круглосуточно, а в инфекционной больнице пока только в дневное время.

Михаил Развожаев поручил наладить круглосуточную работу КТ и в инфекционной больнице, подчеркнув, что именно этот способ диагностики наиболее показателен.

Увеличилось за последнюю неделю, по словам Александра Кулагина, и число больных, которым требуется кислородная поддержка.

Михаил Развожаев в ответ дал поручение начинать работу с не соблюдающими самоизоляцию пожилыми людьми на улицах города.

«Понятно, что штрафовать бабушек и дедушек - не самоцель и вообще этого делать не нужно, но тем не менее. У нас есть дружина, которую мы создавали и которая работала совместно с сотрудниками полиции, и волонтеров я тоже прошу подключить. Мягко, культурно, корректно, но пожилых людей надо все-таки просить оставаться дома. Сделаем визитки еще раз с телефонами нашего волонтерского штаба, будем объяснять ситуацию», - сказал он.

Пожилых на улицах очень много, еще раз подчеркнул Михаил Развожаев. И за помощью они, как правило, обращаются слишком поздно.

«Считают, что они сами как-то справятся. А потом мы получаем тяжелых больных, и не всегда получается их спасти», - констатировал губернатор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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