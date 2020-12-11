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Происшествия

Посетитель ТЦ в Крыму буянил и хотел «удалить запись с тепловизора»

19:25 пятница, 11 декабря 2020

В одном из торговых центров Симферополя пьяный рецидивист угрожал персоналу расправой и требовал удалить запись с тепловизора, перепутав его с видеокамерой.

Буйного покупателя задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что на пульт поступил сигнал из одного торгового центра в пригороде. Росгвардейцы выяснили, что один из посетителей требовал удалить запись с тепловизора (прибор для дистанционного измерения температуры), думая, что это видеокамера.

«Получив ответ, что прибор имеет другое предназначение, гражданин начал вести себя агрессивно, угрожая работникам физической расправой и пытаясь разбить сканирующее устройство», - говорится в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего ранее судимого жителя крымской столицы, который, к тому же, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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