Общество
Похолодание ожидается в Крыму на следующей неделе
фото © Новости Крыма
Дневная температура воздуха в Крыму снизится до 5-10 градусов выше нуля на следующей неделе.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«Со вторника, 15 декабря, характер погоды изменится: усилится северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду, который принесет похолодание. Максимальные температуры воздуха понизятся до плюс 5 – плюс 10 градусов, минимальные до 1-6 градусов выше нуля. Небольшие осадки вероятны 17-18 декабря», – сообщили синоптики.
В гидрометцентре уточнили, что в выходные дни и в понедельник, 12-14 декабря, в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Максимальные температуры воздуха составят 10-15 градусов выше нуля, минимальные 4-9 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 9-14 метров в секунду, в восточных и южных районах до 17 метров в секунду.
«Проникновение на полуостров активных циклонов и фронтальных разделов, которые вызывают обильные осадки, контролирует мощный блокирующий сибирский антициклон, поэтому в Крыму сохраняется преимущественно сухая погода», – добавили в гидрометцентре.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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