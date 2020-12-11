Происшествия
Поджог микроавтобуса под Ялтой: медики рассказали подробности
фото © Новости Крыма
«Скорая медпомощь и медицина катастроф» сообщает о гибели мужчины, который устроил поджог микроавтобуса Mersedes на трассе под Ялтой.
В ведомстве также отметили, что инцидент произошел из-за конфликта погибшего с супругой, которая находилась вместе с ним в авто.
«Известно, что гражданин Украины, мужчина 48 лет, на фоне конфликта с женой, которая находилась за рулем, устроил поджог микроавтобуса Mersedes. В результате возгорания – двое пострадавших: мужчина погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи, женщина в состоянии тяжелой степени доставлена в ФМБА г. Ялта. На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительных органов», – сказано в сообщении ведомства.
Утром 11 декабря появилась информация о том, что на Южнобережном шоссе под Ялтой сгорел микроавтобус Mercedes Sprinter. Сообщалось о погибшем мужчине и пострадавшей женщине.
В правоохранительных и спасательных службах Крыма информацию о случившемся официально не публикуют и не комментируют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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