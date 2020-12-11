Отставка возможна: проблема водоснабжения Крыма «топит» Аксенова

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В Крыму вновь поднят вопрос об отставке Аксенова.

Обсуждение ротаций в правительстве республики периодически активизируется в соцсетях. Новую волну вызвала публикация telegram-каналах Санкт-Петербурга сообщения о том, Кремль запросил личные дела сразу нескольких местных чиновников в качестве претендентов на ключевые посты в администрациях нескольких регионов, включая РК.

«Все идет к тому, что еще одной знаковой заменой губернатора (возможно и до праздников) будет отставка Аксенова из Крыма, – написал накануне telegram-канал Spb.Gov.no. – И новое усиление подтягивать будут из донорского Смольного».

Одни крымчане восприняли это сообщение пессимистично: «В Питере с усатыми очень плохо все, загнется Крым с такими специалистами…» Другие сочли, что это очередная байка: «Эти мифы слышим уже три года. Продолжаем фантазировать».

Позицию скептиков поддержал telegram-канал «Образ будущего»: «В управлении внутренней политики АП вопрос замены Аксенова не прорабатывается и в помине. На выдачу из своих кресел стоят главы нескольких республик СКФО, Хакасии и Владимирской области».

Однако сегодня telegram-канал «Незыгарь» поделился новым инсайдом:

«Некоторые главы регионов могут встретить новый год уже с приставкой «экс».

Вариант досрочного голосования остается в повестке, но и без него в ряде регионов ситуация в управлении требует срочных кадровых решений.

Около Кремля говорят, что поиски кандидатов на замену перешли в активную фазу, так же сообщается о буме запросов Центром личных дел из Северной столицы.

Несколько источников подтвердили, что в настоящий момент под вопросом будущее глав Крыма Сергея Аксенова, Приморья Олега Кожемяко, Иркутской области Игоря Кобзева и главы Хакасии: «Ситуация в Крыму остается тяжелой. Наступление холодов и дождей не решило проблем с водоснабжением республики – жители полуострова до сих пор без воды. Время показало, что причина носит не только природный, но и управленческий характер – принимаемых мер недостаточно, а медиа-политика Аксенова портит не только его имидж, но и отражается на федеральном центре».

Накануне глава республики заявил, что не исключает полного прекращения водоснабжения в регионе.

К водной блокаде присоединяются новые города – с 14 декабря Ялта вслед за другими городами Крыма переходит на новый график подачи воды – по три часа утром и вечером.

По словам экспертов, если к весне 2021г. ситуация не изменится, будет иметь место полноценный кризис – на фоне которого все меры, принимаемые властями Крыма, больше походят на «пропагандистское успокоительное».

Отметим, что проблема водоснабжения Крыма, действительно, играет против Аксенова: ситуация ухудшается с каждым днем, а власть не озвучивает никаких вариантов, кроме тех, что уже финансируются Москвой. Особый акцент происходящему придает то, что полностью решить проблему Аксенов обещал еще 6 лет назад, сообщив, что правительство России выделило на это десятки миллиардов рублей.

С тех пор мало что изменилось: и Аксенов на месте, и воды как не было, так и нет, разве что миллиарды, выделенные Москвой, куда-то слились.

В тексте использованы материалы: Новый день

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