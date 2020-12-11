Ноу-хау по-крымски: новогодние вечеринки в отелях проведут в номерах

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Большинство средств размещения Крыма, отменив массовые новогодние банкеты с концертами и развлечениями, сделают ставку на индивидуальное обслуживание в номерах.

Об этом в ходе всероссийского форума «Открытый Крым» сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Что касается новогодней ночи, наши гости, скорее всего, проведут ее в номерах... Понимаем, что со скрипом, но, в принципе, все средства размещения услышали – большая часть должна уведомить на своих сайтах, что новогодние празднования невозможны. Мы это мониторим, в современном цифровом мире никого не обманешь», – цитирует «Интерфакс» Волченко.

Он отметил, что уровень бронирования номеров на новогодние праздники в Крыму в среднем составляет 60-70%.

По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, паника, возникшая после объявления запрета на банкеты и корпоративы, прошла, а массовой отмены броней не фиксируется.

«Что касается новогоднего банкета, то выход из положения найден: одно из самых простых решений – это обслуживание в номерах. Возможно, это будет даже приятней из-за индивидуального обслуживания», – сказал эксперт.

Ряд крымских отельеров подтверждает, что сумели адаптировать свои новогодние программы под новые правила.

«Будем удивлять гостей тематическим обслуживанием в номерах и поздравлением от наших артистов. На территории курорта организована работа ресторанов на вынос со специализированным меню, а также подготовлена территория для комфортных прогулок в новогоднюю ночь. Для каждого гостя подготовлены персонализированные поздравления от наших артистов», – заявил гендиректор Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян.

Директор по маркетингу гостиничного комплекса «Континент» (Малореченское) Анна Павлова рассказала, что в отеле организуют балкон-party, когда на улице будет выступать диджей, а гости смогут слушать музыку с широких балконов своих номеров.

Курортный комплекс «Алые паруса» в Феодосии решил доставить праздничный банкет не только в номера отдыхающих, но и всем желающим. Как рассказал замдиректора комплекса Олег Касьянов, работники предложат фуршеты навынос с возможностью доставки, украшения места и выездное обслуживание.

В ялтинском санатории «Днепр» забронированы все номера, при этом от централизованной организации праздника руководство санатория отказалось. Генеральный директор «Днепра» Елена Николаенко пояснила, что их гости «не едут шумно отдыхать», поэтому отказов нет.

Другое оздоровительное учреждение «Крымский гость» в Алуште также решило не проводить праздник. По словам администратора санатория Евгении Ткаченко, вместо этого гостям подарят новогоднюю спа-программу с массажем и горячими апельсинами.

Глава минкурортов Крыма отмечал, что в ведомстве изучают практику штрафов для отелей, которые публикуют объявления о проведении запрещенных в республике новогодних корпоративов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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