Общество
Надеяться на снег крымчанам пока не стоит
фото © Новости Крыма
Начало зимы в Крыму снежным не будет.
Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов крымского Гидрометцентра Раиса Степанова.
— Сохранится такой же температурный фон. Днем +10+15 градусов, ночью 0+5, — отметила она.
Раиса Степанова добавила, что осадки в виде дождя ожидаются сегодня вечером и ночью. Дальше будет преимущественно сухая погода.
— По осадкам вероятность сегодня вечером и ночью, будет проходить фронтальный раздел. Небольшие и умеренные осадки. Завтра днем без осадков. Дальше на следующей неделе погода преимущественно без осадков, — сообщила Раиса Степанова.
Она добавила, что делать прогнозы на новогоднюю ночь еще слишком рано. Порадует ли крымчан снег, можно будет сказать примерно за неделю до праздника.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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