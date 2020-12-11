Надеяться на снег крымчанам пока не стоит

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Начало зимы в Крыму снежным не будет.

Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов крымского Гидрометцентра Раиса Степанова.

— Сохранится такой же температурный фон. Днем +10+15 градусов, ночью 0+5, — отметила она.

Раиса Степанова добавила, что осадки в виде дождя ожидаются сегодня вечером и ночью. Дальше будет преимущественно сухая погода.

— По осадкам вероятность сегодня вечером и ночью, будет проходить фронтальный раздел. Небольшие и умеренные осадки. Завтра днем без осадков. Дальше на следующей неделе погода преимущественно без осадков, — сообщила Раиса Степанова.

Она добавила, что делать прогнозы на новогоднюю ночь еще слишком рано. Порадует ли крымчан снег, можно будет сказать примерно за неделю до праздника.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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