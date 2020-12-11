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Происшествия

Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму

11:14 пятница, 11 декабря 2020
Ялта
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму

фото © Public Domain Pictures

Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.

В момент возгорания в автомобиле находились люди, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, водитель машины заблокировал двери изнутри и поджег горючую жидкость. Подробности происшествия сейчас выясняются», – сообщил собеседник.

Число людей, которые находились в микроавтобусе в момент возгорания, не сообщается.

По данным «Вести Крым», в момент пожара в машине находилась супруга владельца автомобиля. Ей удалось выбраться из горящей машины. Она получила серьезные ожоги. О других пострадавших пока неизвестно.

По словам очевидцев, сам виновник пожара не смог выбраться из горящего автомобиля, он погиб. На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительных органов.

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ведомство подключилось к установлению обстоятельств смерти мужчины.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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