Происшествия
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму
фото © Public Domain Pictures
Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.
В момент возгорания в автомобиле находились люди, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, водитель машины заблокировал двери изнутри и поджег горючую жидкость. Подробности происшествия сейчас выясняются», – сообщил собеседник.
Число людей, которые находились в микроавтобусе в момент возгорания, не сообщается.
По данным «Вести Крым», в момент пожара в машине находилась супруга владельца автомобиля. Ей удалось выбраться из горящей машины. Она получила серьезные ожоги. О других пострадавших пока неизвестно.
По словам очевидцев, сам виновник пожара не смог выбраться из горящего автомобиля, он погиб. На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительных органов.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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