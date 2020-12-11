Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пожилых жителей Севастополя начнут останавливать на улицах ● Пять пациентов с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки ● «Праздновать нельзя»: Симферополь на Новый год будут патрулировать отряды «самооборонцы»
Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19
фото © bbc.com
В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от COVID-19.
Как сообщает пресс-служба правительства, в регион доставлено 300 доз российской вакцины «Спутник V».
В первую очередь вакцинировать будут работников «красных зон» больниц, которые непосредственно контактируют с зараженными коронавирусом. Сообщается, что на сегодняшний день прививку уже сделали 25 человек.
«В сентябре этого года также проходила вакцинация медиков от коронавируса. В рамках пробной партии было привито 42 человека. Перед прививками медиков осматривали, брали у них анализ крови», - напомнили в пресс-службе.
«Спутник V» – первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, которая была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве. Эта вакцина создана на основе безопасных ослабленных вирусов, в их состав встроен ген коронавируса, чтобы организм выработал иммунитет.
Как сообщалось ранее, в Республику Крым также уже поступили первые 500 доз вакцины от коронавируса. Планируется, что первый этап иммунизации будет начат 12 декабря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от COVID-19.