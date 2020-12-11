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Коронавирус в Крыму

Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19

Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19

фото © bbc.com

В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства, в регион доставлено 300 доз российской вакцины «Спутник V».

В первую очередь вакцинировать будут работников «красных зон» больниц, которые непосредственно контактируют с зараженными коронавирусом. Сообщается, что на сегодняшний день прививку уже сделали 25 человек.

«В сентябре этого года также проходила вакцинация медиков от коронавируса. В рамках пробной партии было привито 42 человека. Перед прививками медиков осматривали, брали у них анализ крови», - напомнили в пресс-службе.

«Спутник V» – первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, которая была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве. Эта вакцина создана на основе безопасных ослабленных вирусов, в их состав встроен ген коронавируса, чтобы организм выработал иммунитет.

Как сообщалось ранее, в Республику Крым также уже поступили первые 500 доз вакцины от коронавируса. Планируется, что первый этап иммунизации будет начат 12 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть семи пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.

Уже больше трехсот: сводка заражений коронавирусом в Крыму за сутки. За 10 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В больницах Крыма нет ни лекарств, ни кислорода. Крымские власти в очередной раз признали нехватку медикаментов. Причем на этот раз речь идет не только об отсутствии лекарств в аптеках.

Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть. Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.

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Коронавирус в Крыму
Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19

Медикам Севастополя начали делать прививки от COVID-19

В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от COVID-19.

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