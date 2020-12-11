МЧС Крыма с начала года получило почти 300 ложных сообщений о пожарах

Сотрудники МЧС Республики Крым с начала года совершили 293 выезда по ложным сообщениям о пожарах.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шахов.

«Сотрудники пожарной охраны совершили уже 157 выездов, в результате которых по прибытии на место признаков возгорания не было обнаружено, – цитирует Шахова пресс-служба МЧС республики. – В свою очередь спасатели выезжали на 136 вызов, которые также оказались ложными и помощь сотрудников МЧС не требовалась».

В середине ноября в главном управлении МЧС по Крыму сообщили о ложном сообщении о возгорании топливного резервуара в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Задолжавший 800 тысяч рублей крымчанин лишился автомобиля. В Крыму судебный пристав задержал автомобиль, принадлежащий должнику, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту на сумму более 800 тысяч рублей.

«Праздновать нельзя»: Симферополь на Новый год будут патрулировать отряды «самооборонцы». В Симферополе во время новогодних и рождественских праздников планируют увеличить число полицейских патрулей.

В Крыму мать троих детей получила срок за мошенничество с маткапиталом. Жительница Феодосии потратила средства материнского капитала на личные нужды и покупку авто.

Житель крымского села прописал в своей квартире 23 иностранца. Отделом дознания отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по Симферополю в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.