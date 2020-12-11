Происшествия
МЧС Крыма с начала года получило почти 300 ложных сообщений о пожарах
Сотрудники МЧС Республики Крым с начала года совершили 293 выезда по ложным сообщениям о пожарах.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шахов.
«Сотрудники пожарной охраны совершили уже 157 выездов, в результате которых по прибытии на место признаков возгорания не было обнаружено, – цитирует Шахова пресс-служба МЧС республики. – В свою очередь спасатели выезжали на 136 вызов, которые также оказались ложными и помощь сотрудников МЧС не требовалась».
В середине ноября в главном управлении МЧС по Крыму сообщили о ложном сообщении о возгорании топливного резервуара в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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