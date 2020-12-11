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Происшествия

МЧС Крыма с начала года получило почти 300 ложных сообщений о пожарах

11:48 пятница, 11 декабря 2020

Сотрудники МЧС Республики Крым с начала года совершили 293 выезда по ложным сообщениям о пожарах.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шахов.

«Сотрудники пожарной охраны совершили уже 157 выездов, в результате которых по прибытии на место признаков возгорания не было обнаружено, – цитирует Шахова пресс-служба МЧС республики. – В свою очередь спасатели выезжали на 136 вызов, которые также оказались ложными и помощь сотрудников МЧС не требовалась».

В середине ноября в главном управлении МЧС по Крыму сообщили о ложном сообщении о возгорании топливного резервуара в Симферополе. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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