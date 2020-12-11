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Происшествия

Крымчанин переломал ребра возлюбленной в пьяном порыве

В Красноперекопске полицейские привлекли к ответственности местного жителя, подозреваемого в избиении сожительницы.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» был задержан 46-летний местный житель, подозреваемый в избиении 35-летней сожительницы.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел во время распития спиртных напитков. Сожители поссорились, и мужчина во дворе дома избил возлюбленную деревянной рукояткой. Испытав страшную боль, женщина побежала в дом. От полученных побоев она вскоре потеряла сознание.

Утром потерпевшая очнулась и сразу же отправилась за помощью, но не в больницу, а к участковому уполномоченному полиции. Страж порядка привез женщину в отделение приемного покоя местной больницы, где ее госпитализировали с переломом ребер и кровоподтеками грудной клетки.

В отношении злоумышленника отделением дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применение предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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