Какой сегодня праздник 11 декабря

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Сегодня, 11 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

11 декабря отмечается День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне. По всей стране проходят панихиды по погибшим, а также уроки мужества, классные часы, выставки и экспозиции.

По данным Комитета солдатских матерей, потери составили не менее 14 000, это задокументированные случаи гибели. Однако следует учитывать, что данные Комитета солдатских матерей включают в себя только потери солдат-срочников, без учета потерь военнослужащих-контрактников, бойцов специальных подразделении и прочих.

Потери боевиков, согласно данным российской стороны, составили 17 391 человек. Число потерь мирного населения доподлинно неизвестно — по оценке правозащитной организации «Мемориал», они составляют до 50 тысяч человек убитыми.

День Андреевского флага

Фото rg.ru

11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота. Свой выбор император объяснял тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение, и поэтому, таким образом, ему хотелось увековечить имя святого. Белое полотнище с синим диагональным крестом (на таком кресте, по преданию, принял мученическую смерть апостол Андрей) развевалось на мачтах российских кораблей до 1917 года. Под этим флагом совершались кругосветные плавания, открывались новые земли. Под ним шли в бой многие поколения русских моряков.

Дореволюционные Андреевский флаг и гюйс были вновь введены во флоте России в 1992 году, они используются по сей день. Официальное знамя ВМФ России, основанное на флаге ВМФ России, было утверждено Федеральным законом № 162 от 29 декабря 2000 года (с последующими изменениями и дополнениями). Андреевский флаг изображен на ведомственной медали Министерства обороны Российской Федерации «300 лет Балтийскому флоту», учрежденной приказом Министра обороны Российской Федерации № 160 от 16 мая 2003 года.

Сойкин день (Степаны Зимние)

Народный праздник «Сойкин день» отмечается 11 декабря (по старому стилю - 28 ноября). В православном календаре это день почтения памяти мученика Иринарха Севастийского. Другие названия праздника: «Иринархов день», «Степаны зимние», «Птица сойка».

Также сегодня, 11 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день гор (International Mountain Day)

- Международный день танго (International Tango Day)

- Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

- День памяти священномученика митрополита Серафима

- День памяти крымчаков и евреев Крыма - жертв нацизма

- День северного сияния в холодильнике

- День колец из лапши (National Noodle Ring Day) в США

- День основания Союза курдских женщин Ирака

- День султана Селангора в Малайзии

- День республики Буркина-Фасо

- День Четвертой республики на Мадагаскаре

- День провинции Пампанга на Филиппинах

Сегодня именины празднуют: Григорий, Тимофей, Даниил, Иван, Петр, Павел, Константин, Федор, Василий, Сергей, Степан, Фома, Иринарх, Никифор, Андрей, Евсевий, Анна, Харитон, Сократ, Ерофей (Иерофей), Етимасий, Комасий, Маврикиан.

Что происходило 11 декабря в прошлые годы

1866 - Стартовала первая парусная регата на Атлантическом океане

1894 - В Париже открыта первая в мире автовыставка. На первом показе приняло участие 9 автомобильных компаний.

1914 - Арест украинского историка Михаила Грушевского за связи с австрийским правительством.

1918 - в Одессу вступили войска украинской Директории

1919 - создан ревкомВсеукраинский революционный комитет во главе с Г. Петровским

1937 - Иосиф Сталин в Большом театре заявил фразу, ставшую крылатой: «Депутатслуга народа».

1946 - при ООН организован Детский фондЮНИСЕФ

1946 - В Англии запатентован первый программируемый компьютер.

1957 - музыкант Джерри Ли Льюис женился на 14-летней кузине. Узнав об этом, американская публика бойкотировала его записи.

1963 - легендарный американский певец Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $ 240 тысяч за своего сына.

1981 - первый и последний раз до сегодняшнего дня от холода в 12:27 остановился знаменитый лондонский Биг Бен.

1991 - Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР

1993 - На аукционе в Нью-Йорке поздравительная телеграмма, посланная Никитой Хрущевым 12 апреля 1961 Гагарину, продана за 68 500 долларов. Эта сумма является рекордной для продажи телеграмм с аукциона.

1994 - В Чечню введены российские войска. Начало первой Чеченской войны.

2000 - В Австралии начался судебный процесс против 9 авиакомпаний, которые не предупредили пассажиров о возможности возникновения тромбоза во время авиаполетов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 декабря. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 8 декабря. Сегодня, 8 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.