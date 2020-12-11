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Происшествия

Девушка выпрыгнула в окно во время пожара в Севастополе

Пожар ранга «1-БИС» ликвидировали севастопольские спасатели ночью 11 декабря в многоквартирном доме на улице Вакуленчука.

Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 50 минут. Прибыв на место, пожарные увидели, что из окон вырывается пламя и есть угроза распространения огня. Запросив подкрепление, они приступили к тушению.

Находящаяся в квартире девушка, спасаясь от огня, выпрыгнула через окно и получила травмы. Ей оказывается медицинская помощь.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 3 часа 21 минуту. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Как видно на фото, квартира выгорела полностью. Причины устанавливаются.

От МЧС России в работах были задействованы 15 человек личного состава и 6 единиц техники. Помимо сотрудников МЧС, на месте также работали службы 102, 103, 104.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Форпост

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