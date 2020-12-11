Чиновников в Крыму будут увольнять за участие в корпоративах

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал увольнять с госслужбы чиновников, которые будут замечены на новогодних корпоративах. Депутатов за подобные новогодние проступки буду исключать из партии.

Об этом он сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Крыму.

«Если будут замечены должностные лица, неважно какого уровня, на корпоративах, то есть которые сами нарушают, по должностным лицам решения будут приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию звания государственного служащего, – сказал Аксенов. – С депутатским корпусом отдельно, вплоть до исключения из партии».

Аксенов отметил, что для выявления должностных лиц и депутатов, нарушающих предусмотренные указом о повышенной готовности ограничительные меры, будет организован мониторинг соцсетей. Министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев уже получил соответствующее поручение. Доклад по результатам мониторинга будет осуществляться еженедельно.

«Здесь, я думаю, проблем не будет. Потому что, если кто-то придет, их там все равно сфотографируют … Ну конечно, когда они там возле шеста крутятся, пляшут и так далее. Все это видел уже, все это проходил. Ума же нет», – добавил Аксенов.

Министр курортов и туризма Вадим Волченко в свою очередь предостерег владельцев отелей и ресторанов от нарушения запретов на корпоративы. «Руководителям и собственникам здравниц, ресторанов, торговых центров хочу напомнить, что в современном цифровом мире ничего утаить нельзя. Ваши же гости потом выложат фотографии с тех мероприятий, которые будут у вас проводиться. Это станет видео- и фотофиксацией и основанием как минимум для приостановки деятельности, а как максимум – административной и даже уголовной ответственности», – отметил Волченко.

Ранее власти Крыма запретили проведение новогодних корпоративов. Запрет на массовые мероприятия в Крыму вводится с 20 декабря и будет действовать до 15 января. Отели нарушившие запрет могут быть лишены господдержки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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