«Будет жесткий конкурс»: на пост мэра Ялты претендует четыре кандидата

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На самом деле конкурс является лишь формальностью, лично Аксенов решил, что мэром Ялты будет Янина Павленко.

Прием документов на конкурс на замещение должности главы местной администрации завершился в Ялте.

Как сообщили в Ялтинском городском совете, в конкурсе примут участие четыре претендента.

«Прием документов осуществлялся в рабочие дни по 10 декабря включительно. Всего на конкурс свои документы подали четыре человека: Надежда Викторовна Обухова, Михаил Андреевич Воронов, Янина Петровна Павленко и Сергей Витальевич Бойцов», – уточнили в городском совете.

При этом, по официальной информации, заявлений о продлении срока для подачи документов на конкурс на замещение должности главы администрации Ялты не поступало.

«Конкурс был объявлен решением 22 сессии Ялтинского городского совета от 24 ноября №2. Он состоится 22 декабря в 10.00 в малом зале администрации Ялты по адресу пл. Советская, 1», – напомнили в городском совете.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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