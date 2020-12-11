Власть
«Будет жесткий конкурс»: на пост мэра Ялты претендует четыре кандидата
фото © Новости Крыма
На самом деле конкурс является лишь формальностью, лично Аксенов решил, что мэром Ялты будет Янина Павленко.
Прием документов на конкурс на замещение должности главы местной администрации завершился в Ялте.
Как сообщили в Ялтинском городском совете, в конкурсе примут участие четыре претендента.
«Прием документов осуществлялся в рабочие дни по 10 декабря включительно. Всего на конкурс свои документы подали четыре человека: Надежда Викторовна Обухова, Михаил Андреевич Воронов, Янина Петровна Павленко и Сергей Витальевич Бойцов», – уточнили в городском совете.
При этом, по официальной информации, заявлений о продлении срока для подачи документов на конкурс на замещение должности главы администрации Ялты не поступало.
«Конкурс был объявлен решением 22 сессии Ялтинского городского совета от 24 ноября №2. Он состоится 22 декабря в 10.00 в малом зале администрации Ялты по адресу пл. Советская, 1», – напомнили в городском совете.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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