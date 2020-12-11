Аксенов выгнал замминистра здравоохранения из-за «горячей линии»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках рабочей встречи с вице-премьером – министром финансов Республики Крым Ириной Кивико и министром экономического развития Республики Крым Дмитрием Шеряко проверили работу «горячих линий» Министерства здравоохранения Республики Крым, ГУП РК «Крым-Фармация», ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымгазсети».

Об этом Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

«К сожалению, в рамках мониторинга «горячей линии» Минздрава — номер 8 800 733 33 34 — выявлено, что он, по факту, не рабочий. Кроме того, сотрудники минэкономразвития провели обзвон 101-ой аптеки «Крым-Фармации», в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них. В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы «горячей линии». Кроме того, считаю необходимым объявить выговор директору «Крым-Фармации» господину Чеславскому. В случае, если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации.

Параллельно с этим идет расчет необходимого количества человек и дополнительных технических линий для адекватной организации работы «горячей линии» министерства здравоохранения Республики Крым.

В свою очередь, работа колл-центров и «горячих линий» ГУПов «Крымэнерго», «Крымгазсети» и «Вода Крыма» признана удовлетворительной, однако нуждается в доработке.

Считаю, что данный вопрос является критически важным и любое попустительство ответственных лиц является недопустимым. В ближайшее время будет разработано поручение, обязывающее республиканские органы власти куда внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами. За работу своих «горячих линий» отвечать будет лично профильный министр, в том числе за организацию аналогичной работы у подведомственных организаций. Если в результате проверки будет выявлено, что «горячая линия» не работает, – объявляется выговор, во второй раз – увольнение.

Все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их колл-центра. Каждую пятницу мы будет озвучивать результаты контрольных мероприятий, связанных с доступностью наших «горячих линий», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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