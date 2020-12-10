Зимние каникулы у крымских школьников начнутся 31 декабря

Новогодние каникулы в крымских школах начнутся в последний день декабря.

Об этом сообщили в Минобразования РК.

«В этом году первым каникулярным днем станет 31 декабря, а 11 января школьники вернутся в классы», - сообщили в ведомстве и добавили, что не располагают сведениями о введении дистанционного обучения в новом году.

Кроме того, в республиканском Минобразе не планируют увеличивать число выходных в связи с ростом числа выявленных случаев COVID-19 и респираторных заболеваний.

В ходе оперативного штаба министр образования Валентина Лаврик отметила увеличение числа закрытых на карантин групп в детских садах, и переведенных на дистанционку учащихся образовательных учреждений.

«На прошлой неделе на дистанционное обучение перевели 2,5 тысячи школьников, на этой неделе показатель удвоился и достиг 4414 человек. Закрыты два образовательных учреждения, также ученики 175 классов в 76 школах переведены на домашнее обучение. Кроме того, закрыты два детских сада и 38 дошкольных групп, в домашние условия направлены 1 062 воспитанника», - сообщила она.

Основной причиной Лаврик назвала не только распространение коронавирусной инфекции, но и рост числа респираторных больных. В то же время, в Севастополе школьники уйдут на каникулы уже в эту пятницу. В соседнем субъекте каникулы продлятся до 11 января.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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