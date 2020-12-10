Власть
Житель крымского села прописал в своей квартире 23 иностранца
Отделом дознания отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по Симферополю в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.
Установлено, что 46-летний житель одного из сел Симферопольского района незаконно зарегистрировал в своей квартире двадцать три иностранных гражданина.
Предоставлять жилье иностранцам он не собирался.
Полицейские выяснили, что подозреваемый в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Симферопольскому району предоставил уведомления о постановке на миграционный учет иностранных граждан, указав в них ложные данные. Мужчина осознавал противоправность своих действий.
В отношении подозреваемого отделом дознания ОП «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
Подобное правонарушение наказывается штрафом до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 322.3 УК РФ – лишение свободы до трех лет. При этом гражданину, преступившему закон, суд может запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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