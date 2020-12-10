Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом ● Число переведенных на дистанционку школьников в Крыму почти удвоилось ● Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом ● Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Смерть восьми пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава республики.
Общее количество летальных случаев составило 355.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 950 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 913 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом. За 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом. В Крым из Краснодарского края еженедельно будут поставлять 40 тонн медицинского кислорода.
Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов. Заболеваемость внебольничными пневмониями с начала года выросла в Крыму на 300%.
В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших. За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В Севастополе за прошедшие сутки у 76 человек зафиксирован диагноз COVID-19, еще 5 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались.
Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом
За 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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