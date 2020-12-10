Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Смерть восьми пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

Общее количество летальных случаев составило 355.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 950 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 913 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом. За 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом. В Крым из Краснодарского края еженедельно будут поставлять 40 тонн медицинского кислорода.

Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов. Заболеваемость внебольничными пневмониями с начала года выросла в Крыму на 300%.

В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших. За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.