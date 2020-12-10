Власть
Власти Ялты опубликовали карту бесплатных парковок
В администрации Ялты составили карту бесплатных парковок в городе, после решения местного горсовета приостановить взимание денег за парковку.
«Таким образом сейчас все 44 муниципальные парковки – бесплатные! Данная мера является временной – пока парковки не будут оборудованы паркоматами и не будет выработан прозрачный, удобный и понятный механизм их работы, что позволит пополнять бюджет города», – сообщили в администрации.
Подробнее ознакомиться с перечнем бесплатных парковок можно здесь.
Приостановку платы за парковку и.о. главы Ялты Янина Павленко объяснила низкими показателями финансовых поступлений в бюджет. Поэтому, считает она, «администрация готова приступить к разработке программы по внедрению на территории Ялты автоматизированных парковочных мест».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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