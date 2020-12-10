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Власть

Власти рассказали о судьбе курортного сбора в Крыму

19:05 четверг, 10 декабря 2020

В Крыму не планируют снимать мораторий на курортный сбор в 2021 году, заявил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Мораторий будет продлен. Наша позиция заключается в том, что и так достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики, и нам нужны стимулы, а не дополнительные моменты. Такая позиция правительства Крыма», - заявил глава ведомства на форуме «Открытый Крым».

При этом глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что соответствующий пакет документов уже направлен в парламент и мораторий будет продлен до 1 мая 2022 года.

«Законопроект уже рассматривается в комитете. В ближайшее время подготовим внесение изменений в закон и до конца года в двух чтениях примем - в 2021 году курортный сбор не будет применяться на территории Крыма», - заявил Черняк.

В свою очередь заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко заявила, что в Севастополе пока не принималось решения относительно курортного сбора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В России назвали неожиданное условие развития курортов в Крыму. Развитие туристической сферы в Крыму невозможно без строительства современной курортной инфраструктуры, а это возможно сделать только с помощью вложения значительных федеральных средств.

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