Власти рассказали о судьбе курортного сбора в Крыму

В Крыму не планируют снимать мораторий на курортный сбор в 2021 году, заявил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Мораторий будет продлен. Наша позиция заключается в том, что и так достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики, и нам нужны стимулы, а не дополнительные моменты. Такая позиция правительства Крыма», - заявил глава ведомства на форуме «Открытый Крым».

При этом глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что соответствующий пакет документов уже направлен в парламент и мораторий будет продлен до 1 мая 2022 года.

«Законопроект уже рассматривается в комитете. В ближайшее время подготовим внесение изменений в закон и до конца года в двух чтениях примем - в 2021 году курортный сбор не будет применяться на территории Крыма», - заявил Черняк.

В свою очередь заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко заявила, что в Севастополе пока не принималось решения относительно курортного сбора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму думают, что санаторный комплекс выстоял в пандемию. Туристический сезон 2020 года показал, что крымские средства размещения с учетом развития инфраструктуры полуострова в будущем смогут достигнуть высокого уровня загрузки все 12 месяцев.

В Севастополе расстроены, что к ним едут туристы, а не экскурсанты. В этом туристическом сезоне в Севастополе увеличилось количество туристов, а не экскурсантов, заявила заместитель губернатора региона Мария Литовко на форуме «Открытый Крым».

На развитие курортной сферы в Крыму обещают потратить свыше 200 млн рублей. На заседании Комитета по туризму, курортам и спорту, которое провел Алексей Черняк, парламентарии рассмотрели проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части финансирования сферы курортов и туризма на ближайшие три года.

В России назвали неожиданное условие развития курортов в Крыму. Развитие туристической сферы в Крыму невозможно без строительства современной курортной инфраструктуры, а это возможно сделать только с помощью вложения значительных федеральных средств.