Власть
Власти рассказали о судьбе курортного сбора в Крыму
В Крыму не планируют снимать мораторий на курортный сбор в 2021 году, заявил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
«Мораторий будет продлен. Наша позиция заключается в том, что и так достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики, и нам нужны стимулы, а не дополнительные моменты. Такая позиция правительства Крыма», - заявил глава ведомства на форуме «Открытый Крым».
При этом глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что соответствующий пакет документов уже направлен в парламент и мораторий будет продлен до 1 мая 2022 года.
«Законопроект уже рассматривается в комитете. В ближайшее время подготовим внесение изменений в закон и до конца года в двух чтениях примем - в 2021 году курортный сбор не будет применяться на территории Крыма», - заявил Черняк.
В свою очередь заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко заявила, что в Севастополе пока не принималось решения относительно курортного сбора.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму думают, что санаторный комплекс выстоял в пандемию. Туристический сезон 2020 года показал, что крымские средства размещения с учетом развития инфраструктуры полуострова в будущем смогут достигнуть высокого уровня загрузки все 12 месяцев.
В Севастополе расстроены, что к ним едут туристы, а не экскурсанты. В этом туристическом сезоне в Севастополе увеличилось количество туристов, а не экскурсантов, заявила заместитель губернатора региона Мария Литовко на форуме «Открытый Крым».
На развитие курортной сферы в Крыму обещают потратить свыше 200 млн рублей. На заседании Комитета по туризму, курортам и спорту, которое провел Алексей Черняк, парламентарии рассмотрели проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части финансирования сферы курортов и туризма на ближайшие три года.
В России назвали неожиданное условие развития курортов в Крыму. Развитие туристической сферы в Крыму невозможно без строительства современной курортной инфраструктуры, а это возможно сделать только с помощью вложения значительных федеральных средств.
Готовились заранее? Медаль «За возвращение Крыма» сделана за несколько месяцев до «русской весны»
Медаль с таким названием была заказана еще в декабре 2013 года, пишет аналитик Юрий Христензен.
Спутнику пропавшей в Севастополе студентки продлили арест
Спутнику пропавшей во время морской прогулки севастопольской студентки продлили домашний арест.
Поклонская опасается появления чудовища из-за выбросов в Армянске
Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру России для того, чтобы ведомство организовало проверку фактов слива химических отходов в морской залив предприятиями, расположенными на севере Крыма.
«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса
Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
вчера
В Крыму думают, что санаторный комплекс выстоял в пандемию
Туристический сезон 2020 года показал, что крымские средства размещения с учетом развития инфраструктуры полуострова в будущем смогут достигнуть высокого уровня загрузки все 12 месяцев.