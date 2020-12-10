В Симферополе вскрыли автомобиль, а потом подожгли его

Трое жителей Симферополя вскрыли чужой автомобиль, украли вещи владельца, а затем подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления, сообщает МВД Крыма.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Кечкеметская и Сельвинского.

По словам задержанных, они выпивали, и решение вскрыть чужую машину стало спонтанным. Как выяснилось, затем один из правонарушителей и позвонил в полицию, чтобы сообщить о горящем автомобиле.

Похищенные из транспортного средства вещи сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли. Подозреваемые сознались в совершенном преступлении, возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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