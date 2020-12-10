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Власть

В Севастополе увеличили число депутатов, получающих зарплату

Депутаты Севастополя увеличили число парламентариев, которые получают зарплату.

К их числу теперь относятся не только спикер, но и его заместители, а также руководители профильных комитетов и комиссий.

Такое решение было принято на пленарном заседании.

Председатель комитета по экономике Евгений Дубовик, который представлял законопроект, отметил, что, по его личному мнению, все депутаты должны получать зарплату, но этого в законопроекте нет.

Принятие законопроекта предполагало привлечение дополнительных средств в размере 24,9 млн рублей. В рамках рассмотрения проекта к нему поступили поправки от вице-спикера Татьяны Лобач, которые предполагали увеличение этой суммы.

На заседании также рассматривался альтернативный законопроект, который представили заместитель спикера Василий Пархоменко, а также депутаты Сергей Борисов, Роман Кияшко. Они настаивали на безоплатной работе депутатов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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