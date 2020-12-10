В Севастополе расстроены, что к ним едут туристы, а не экскурсанты

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В этом туристическом сезоне в Севастополе увеличилось количество туристов, а не экскурсантов, заявила заместитель губернатора региона Мария Литовко на форуме «Открытый Крым».

Она уточнила, что традиционно в город приезжают экскурсанты, чтобы посетить музеи и исторические комплексы. Однако в этом году ситуация изменилась.

«В этом году на 20% увеличился именно туристический поток, была 100% загрузка. Но значительно сократилось количество экскурсантов. Это связано с ограничениями, которые были во втором квартале года в музейных комплексах, а также с тем, что многие событийные мероприятия не организовывались. Мы пытались возместить ее в летний и осенний период, проводили те мероприятия, к которым привыкли наши гости. Но практически в два раза сократилось количество посетителей», - констатировала Мария Литовко.

Согласно данным, которые предоставила вице-губернатор, в 2020 году Севастополь посетили 535 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составила более 503 тысяч.

В свою очередь в прошлом году на экскурсии в музеи города приехали более 2,8 млн человек, а в этом – всего 1,1 млн.

Осенью из-за второй волны COVID-19 в Севастополе ввели дополнительные ограничения.

В частности, власти региона обязали туристов иметь справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции во время заселения в отели и гостиницы города.

Отмечается, что в Республике Крым подобных мер введено не было.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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