Власть
В Севастополе начали штрафовать за парковку на газонах
фото © НТС
В результате рейда против нарушителей правил парковки в районе одной только улицы Вакуленчука был обнаружен 21 автомобиль, расположившийся на газоне вопреки закону, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».
На стихийную стоянку во дворе пожаловались жители домов №17 и №19, уставшие наблюдать за расставленными в траве своего двора машинами.
«На данном участке составлен 21 протокол об административном правонарушении. Что касается общей статистики, у нас 46 протоколов уже выписано, 3 тысячи граждан уже оплатили в бюджет города, еще ожидаем оплаты порядка 61 тысячи», – сообщил об итогах рейда на ул. Вакуленчука и.о. руководителя департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Горлов.
Как сообщалось ранее, запрещающий парковку на газоне закон начал действовать в Севастополе в сентябре. За нарушение физическому лицу полагается штраф в 1 тысячу рублей, должностному лицу – в 10 тысяч, юридическому – в 30 тысяч рублей. Эти меры можно считать умеренными – за аналогичное правонарушение в Москве штраф составит 5, 30 и 300 тысяч рублей соответственно.
Право противостоять парковке на газонах и штрафовать нарушителей появилось у департамента городского хозяйства 26 июня 2020 года после изменений в законе города Севастополя об административных правонарушениях. Ранее эти полномочия были у ГИБДД.
Штрафы за парковку на газоне относятся к категории самых спорных – нужно доказать, что машина действительно стояла на траве. Для этого каждый административный протокол подкрепляется фотофиксацией правонарушения. Граждане, обнаружившие факт правонарушения, также могут отправлять фото увиденного в аккаунты департамента в социальных сетях.
Всем выявленным нарушителям на лобовом стекле оставляют «письма счастья».
В тексте использованы материалы: Форпост
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22 часа назад
В Севастополе начали штрафовать за парковку на газонах
В результате рейда против нарушителей правил парковки в районе одной только улицы Вакуленчука был обнаружен 21 автомобиль, расположившийся на газоне вопреки закону, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».