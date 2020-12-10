Происшествия
В Крыму выросла смертность на пожарах
фото © АиФ Крым
Число погибших в Крыму на пожарах граждан существенно – на 18,6% – превышает данные за аналогичный прошлогодний период.
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
«С 1 января 2020 года на территории Республики Крым вследствие пожаров погибли 89 человек, пострадали 202 человека, спасены 114 человек. Наибольшее количество погибших зафиксировано в городском округе Симферополь и Симферопольском районе, а также в городском округе Феодосия», – сообщил Шахов.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, в прошлом году за этот же период на пожарах погибло на 14 человек меньше. Также отмечается увеличение числа спасенных на пожарах. «За аналогичный период прошлого года погибли 75 человек. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18,6%, – уточнили в министерстве. – Спасено за аналогичный период прошлого года 126 человек».
Увеличение смертности на пожарах отмечалось и в прошлом году. По состоянию на середину ноября было зафиксировано 57 смертей на пожарах, из них 35 человек находились в состоянии алкогольного опьянения и 10 человек без определенного места жительства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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