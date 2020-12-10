Власть
В Крыму вынесли приговор Ленуру Ислямову: ему дали 19 лет колонии
Предприниматель и считающийся в Крыму организатором «энергетической и торговой блокад» Ленур Исямов заочно приговорен к 19 годам тюремного заключения.
Приговор вынес в четверг Верховный суд республики.
Дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством судьи Аллы Хиневич.
Ислямов признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и диверсия.
Вердикт Верховного суда – 19 лет колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, Ислямов на данный момент находится на территории Украины.
Ленур Ислямов – предприниматель, владелец крымскотатарского телеканала ATR. В апреле 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Крым. Пробыл на этой должности до конца мая 2014 года, после чего уехал на материковую Украину.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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