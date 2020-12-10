Общество
В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение – ожидается сильный ветер.
Как сообщилив ГУ МЧС по РК, сегодня во второй половине дня 10 декабря и в течении суток 11 декабря на полуострове ожидается усиление восточного ветра до 15 – 20 метров в секунду, при порывах скорость может до 25 метров в секунду.
«Из-за сильного ветра высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций – падения рекламных конструкций, затруднение в работе всех видов транспорта», – отметили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на среду 9 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 9 декабря.
Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму. В МЧС поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 8 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 8 декабря.
В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков. В ближайшие 7-10 дней в Крыму не ожидается снегопадов или других осадков.
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