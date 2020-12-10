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Общество

В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

12:30 четверг, 10 декабря 2020

В Крыму объявлено штормовое предупреждение – ожидается сильный ветер.

Как сообщилив ГУ МЧС по РК, сегодня во второй половине дня 10 декабря и в течении суток 11 декабря на полуострове ожидается усиление восточного ветра до 15 – 20 метров в секунду, при порывах скорость может до 25 метров в секунду.

«Из-за сильного ветра высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций – падения рекламных конструкций, затруднение в работе всех видов транспорта», – отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Новый день

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