В Крыму рассказали о конфликтах между учениками и учителями

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В Республике Крым не единичны случаи, когда учителя грубо разговаривают с учениками.

Об этом рассказала уполномоченный по защите прав ребенка в РК Ирина Клюева.

Ранее в сети появилось видео, автор которого утверждает, что снято оно в одной из школ Симферополя. На нем запечатлено, как женщина, видимо учитель, отчитывает ребенка за неправильно написанную дату. «Как написано число 1 декабря на доске? Письменно! Ты что пишешь? Сколько раз говорить!? Нечего на меня смотреть как баран на новые ворота!», - на повышенных тонах говорит женщина мальчику, сидящему на первой парте.

«Подобные материалы попадают ко мне не так часто, чтобы сказать, что это тенденция. Бывают такие обращения с жалобами учеников и их родителей на грубое отношение, на унижение достоинства ребенка. В каждом случае отдельно разбираемся. Конкретно по данному случаю в мой адрес жалоб не поступало», - сообщила Ирина Клюева.

Она отметила, что зачастую такие конфликты приводят к административному наказанию учителя, если конечно, педагог действительно не прав.

«Есть такие случаи, когда педагогов отстраняли от профессиональной деятельности. Если такие факты подтверждаются, то к преподавателю предпринимаются административные меры наказания. В любом случае, так быть не должно», - подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, она отметила, что и дети бывают достаточно агрессивны.

«Действительно, есть дети, которые не воспринимают слова педагогов. Но для этого есть администрация школы, комиссия по делам несовершеннолетних. Путей решения много», - подытожила Ирина Клюева.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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