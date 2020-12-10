Бизнес
В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 522 рубля, ужин - в 2583 рублей
Согласно данным Крымстата, в ноябре 2020 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 503,1 рублей (дороже всего в Керчи - 617 руб, дешевле всего в Симферополе - 452 руб). За год (в сравнении цен ноябрем 2019) стоимость обедов выросла на 3%.
За два года стоимость обедов выросла на 35%.
Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму сейчас обходится 2583 рубля (дороже всего в Ялте - 2903 руб, дешевле всего в Евпатории - 2347 руб). За год стоимость ужина выросла на 2%, за два года на 21%, за три - на 63%.
200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в июне в среднем по Крыму 70 рублей. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 108 рублей (дороже всего в Керчи - 115 руб, дешевле всего в Ялте - 87 руб).
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