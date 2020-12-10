Власть
В Крыму начали формировать единый реестр погибших в годы войны
Исследователи планируют создать единую базу данных, которая будет содержать сведения о людях, погибших в Крыму в годы Второй мировой войны.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков, формирование ресурса уже началось.
«Мы начали формировать единую базу – это персональные сведения, которые мы вычленяем из различных документов, о погибших на территории крымского полуострова. Сегодня уже более 1000 фамилий внесены в этот электронный фонд, но речь там будет идти о десятках тысяч фамилий», – сказал Бобков.
По словам депутата, база данных позволит вести биографические исследования. Рассматривается возможность в дальнейшем сделать ее публичной, превратив в ресурс по поиску сведений о погибших в период войны на территории Крыма, и в первую очередь – представителей гражданского населения.
Депутат подчеркнул, что в существующих ресурсах – книгах памяти и расстрельных списках – очень много пробелов. «Очень много пропусков. Очень много людей, чьи судьбы зафиксированы только в мемуарах или в какой-то переписке. Естественно, всего этого нет ни в каких книгах памяти, ни в каких расстрельных списках. Эти фрагменты никто никогда не собирал воедино», – добавил Бобков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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