В Крыму мать троих детей получила срок за мошенничество с маткапиталом

Жительница Феодосии потратила средства материнского капитала на личные нужды и покупку авто.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мать троих детей обратилась в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на погашение кредита на строительство жилья. Однако реальных намерений построить дом женщина не имела, а деньги потратила на личные нужды и покупку автомобиля.

Суд признал крымчанку виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на один год.

Кроме того, ей придется возместить ущерб, причиненный государству. Отмечается, что в законную силу приговор суда еще не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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