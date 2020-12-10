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Происшествия

В Крыму горел жилой дом с газовыми баллонами

17:03 четверг, 10 декабря 2020

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили взрыва газовых баллонов в жилом доме, сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, в среду вечером в селе Октябрьское Красногвардейского района произошел пожар в одноэтажном жилом доме.

По прибытии пожарные выяснили, что горит одно из жилых помещений одноэтажного жилого дома. Существует угроза распространения на все строение.

Спасатели провели предварительную разведку и, обнаружив газовые баллоны, вынесли их в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва.

Пожар был локализован и ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров.

Огнем уничтожены мебель, отделка стен, а также повреждена кровля. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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