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Происшествия

В Крыму экс-участковому дали реальный срок за смертельное ДТП

Первомайский районный суд приговорил бывшего полицейского к семи годам лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в начале января 2020 года 26-летний полицейский сел пьяным за руль служебного автомобиля. На улице Ленина в поселке городского типа Первомайское он совершил наезд на двоих мужчин и женщину и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших, 33-летний мужчина, был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Остальные два пешехода получили травмы различной степени тяжести. 

Экс-полицейского признали виновным в совершении преступления.

«Ему назначено окончательное наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 2 года 6 месяцев», - говорится в сообщении.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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