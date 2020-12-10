Курортный сезон
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В Крыму думают, что санаторный комплекс выстоял в пандемию
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Туристический сезон 2020 года показал, что крымские средства размещения с учетом развития инфраструктуры полуострова в будущем смогут достигнуть высокого уровня загрузки все 12 месяцев.
Об этом министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил журналистам на форуме «Открытый Крым» в Алуште.
— Крым выстоял, туристический и санаторный комплекс выстоял. В августе и в сентябре, октябре мы получили рекордные цифры и по потомку, и по налоговым поступлениям, и по валовому дохожу. Мы пониманием, что может работать не пять месяцев в году, а как минимум восемь-девять. Даже с учетом нынешних условий. А с учетом развития инфраструктуры все двенадцать, — сказал Вадим Волченко.
Он добавил, что стимулом для развития туристической сферы республики является именно межсезонье, так как Крым – «место для оздоровления и профилактики всевозможных заболеваний. В том числе коронавируса».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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