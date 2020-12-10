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Власть

Стало известно кто может купить винзавод «Массандра»

18:23 четверг, 10 декабря 2020
Ялта
Стало известно кто может купить винзавод «Массандра»

фото © Новости Крыма

Компания «Южный проект», являющаяся структурой банка «Россия», претендует на покупку акционерного общества «Массандра».

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

К аукциону допущены две компании: ООО «Южный проект» и ООО «Эстейт Групп». Последняя зарегистрирована в Москве с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности указано «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

ООО «Южный проект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года она купила завод шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 млрд рублей.

В середине октября парламент Крыма одобрил приватизацию «Массандры» путем продажи на аукционе. На продажу выставят 100% акций предприятия, начальная цена составляет 5,3 млрд рублей. Аукцион назначен на 14 декабря, шаг аукциона – 26,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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