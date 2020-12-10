Спутнику пропавшей в Севастополе студентки продлили арест

фото © Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

Спутнику пропавшей во время морской прогулки севастопольской студентки продлили домашний арест.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Расследование дела еще продолжается», — заявил собеседник издания.

Напомним: 20-летняя студентка СевГУ Лилия Бирулина пропала 29 сентября после того, как вместе с мужчиной вышла в море на яхте в районе бухты Круглой (Омега). Об исчезновении девушки в соцсетях рассказала ее сестра Анна.

Позже по данному факту региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а спутник пропавшей девушки был задержан в качестве подозреваемого.

Сначала мужчина отказывался от дачи показаний, но после от него были получены признательные показания: на борту яхты он не предпринял мер для спасения тонувшей спутницы. Следствие не исключает, что в отношении пропавшей студентки не было совершено насильственное преступление криминального характера.

О несколько иной версии событий сообщала «КП — Севастополь». Со ссылкой на председателя кооператива «РЛК Дельфин» Владимира Мокану издание писало, что управлявший катером Quicksilver 540 бизнесмен Петр Шапиро пытался спасти девушку, но не смог.

По словам председателя кооператива, Шапиро несколько раз выходил на своем катере в море с их базы, в том числе с Лилией. В день происшествия, согласно вахтенному журналу, Quicksilver 540 покинул причал в 16 часов 20 минут. Пассажиров было двое: Петр Шапиро и Лилия Бирулина — их морская прогулка должна была завершиться в 18:00.

«Когда в 18:00 Шапиро не вернулся на пирс, я попросил дежурного звонить ему на телефон. Гудки шли, но трубку никто не брал. Понятное дело: раз мужчина с девушкой ушли в море, может быть всякое. Но вызов шел, значит, судно на воде. Забеспокоились мы в 19:15, когда на пирс вернулось другое судно, а его капитан сообщил, что по пути на базу не видел других катеров», — рассказывал журналистам Мокану.

В 19:40 сотрудники базы вышли в море искать пропавший катер. О происшествии было сообщено на погранзаставу, в МЧС и Нахимовское военно-морское училище. В 22:45 на пирс «Дельфина» позвонили дежурные нефтяного терминала, расположенного в соседней Камышовой бухте, сообщив о том, что на берег вышел человек. Председатель кооператива был на месте уже через 15 минут.

«Он был завернут в лоскут синего военного одеяла, а на спину ему наброшена куртка. Глаза неподвижны. Никаким спиртным от него не пахло. Я подошел к нему и задал вопрос: „Где девушка? Она жива?». Он ответил, что нет», — сказал журналистам Мокану.

Шапиро рассказал Владимиру, что в 17:50 он предложил своей спутнице вернуться на берег. Лилия, зная о том, что 30 сентября улетает в Москву, предложила Петру искупаться. Он отказался, ответив, что простудился, и решил взять спасательный жилет для девушки.

«И тут я смотрю, она солдатиком прыгнула в воду. Задержался. 30 секунд прошло, а ее все нет. Не раздумывая прыгнул за ней. Нашел. Она стояла неподвижно столбиком на глубине двух метров. Подхватил под правую руку, начал тянуть, не получается. Подхватил под грудь, чтобы поднять, тоже не получилось. И тут из нее вышел воздух. Сам стал захлебываться. Всплыл на поверхность, а катер уже далеко. Догнать его не смог. Я увидел вдалеке свет и поплыл на него. Сколько времени прошло, не знаю. Сил не было. Снял всю одежду, но все равно было тяжело», — рассказывал Шапиро.

По словам Владимира Мокану, мужчине пришлось проплыть 6777 метров, он рассказывал, что плыл на спине — экономил силы. Говоря о судьбе Лилии, председатель кооператива предположил, что у девушки могло остановиться сердце из-за резкого перепада температур — с такими случаями моряк со стажем уже сталкивался.

С момента выхода спутников в море прошло уже более двух месяцев — Лилия Бирулина за это время найдена не была.

Отметим: достоверность этой версии пока юридически не подтверждена.

В тексте использованы материалы: Форпост

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