Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом ● Число переведенных на дистанционку школьников в Крыму почти удвоилось
Школьники Севастополя уйдут на трехнедельные каникулы
Каникулы в школах Севастополя, спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования начнутся 21 декабря и продлятся до 10 января.
Такое решение приняли власти городе на заседании оперативного штаба.
«У нас наблюдается вторую неделю стабильное увеличение количество классов, которые в связи с превышением двадцати процентного порога заболеваемости учеников отправляются на карантин», – сообщил вице-губернатор Игорь Михеев, курирующий сферу образования.
Студенты техникумов и колледжей уйдут на каникулы с 1 по 15 января, чтобы успеть сдать декабрьскую сессию. Детские сады же будут работать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.
«По садикам ситуация значительно лучше, чем по школам. Но тем не менее, там есть группы, которые в точечном режиме закрываются на карантин по ОРВИ. Но мы видим, что дети или в облегченной форме или бессимптомно переносят заболевание», - добавил Михеев.
Кроме того, решено, что все новогодние елки в учебных заведениях пройдут до 19 декабря. До 18 декабря в школах проведут промежуточную аттестацию и выставят всем оценки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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