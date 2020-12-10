Школьники Севастополя уйдут на трехнедельные каникулы

Каникулы в школах Севастополя, спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования начнутся 21 декабря и продлятся до 10 января.

Такое решение приняли власти городе на заседании оперативного штаба.

«У нас наблюдается вторую неделю стабильное увеличение количество классов, которые в связи с превышением двадцати процентного порога заболеваемости учеников отправляются на карантин», – сообщил вице-губернатор Игорь Михеев, курирующий сферу образования.

Студенты техникумов и колледжей уйдут на каникулы с 1 по 15 января, чтобы успеть сдать декабрьскую сессию. Детские сады же будут работать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

«По садикам ситуация значительно лучше, чем по школам. Но тем не менее, там есть группы, которые в точечном режиме закрываются на карантин по ОРВИ. Но мы видим, что дети или в облегченной форме или бессимптомно переносят заболевание», - добавил Михеев.

Кроме того, решено, что все новогодние елки в учебных заведениях пройдут до 19 декабря. До 18 декабря в школах проведут промежуточную аттестацию и выставят всем оценки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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