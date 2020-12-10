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Власть

Севастопольцам заморозят льготы и субсидии

Севастопольцам заморозят льготы и субсидии

фото © pixabay.com

Власти сообщили, в каком случае приостановят предоставление жителям города социальной помощи.

Новые условия получения жителями Севастополя соцпомощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг начнут действовать с 1 января 2021 года. Согласно законам РФ, в компенсации расходов и предоставлении субсидии власти откажут, если у горожан есть подтвержденная вступившим в силу судебным решением о непогашенном долге перед предприятиями ЖКХ.

Действующие льготы будут «заморожены» в месяце, следующем за месяцем получения властями данных о таком долге. После погашения задолженности и подачи заявления севастопольцами льготы «разморозят» с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления. (С учетом пропущенного периода предоставления, но не более чем за полгода до месяца обращения за возобновлением).

Пресс-служба правительства Севастополя дала контактную информацию, чтобы жители города могли получить консультации по вопросам льгот и субсидий.

Управление соцзащиты населения Балаклавского района: улица Урицкого, 2. Телефон: 63-22-46. Электронная почта: ubr.dtsz@sev.gov.ru.

Управление соцзащиты населения Гагаринского района: проспект Октябрьской революции, 8. Телефон: 42-29-54. Электронная почта: ugr.dtsz@sev.gov.ru

Управление соцзащиты населения Ленинского района: улица Ленина, 66. Телефон 54-71-43. Электронная почта: ulr.dtsz@sev.gov.ru.

Управление соцзащиты населения Нахимовского района: улица Рабочая, 3. Телефон: 48-68-55. Электронная почта: unr.dtsz@sev.gov.ru.

Филиал управления соцзащиты населения Нахимовского района на Северной стороне: улица Леваневского, 24. Телефон: 71-71-60. Электронная почта: unr.dtsz@sev.gov.ru.

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