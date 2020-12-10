Власть
Севастопольцам заморозят льготы и субсидии
фото © pixabay.com
Власти сообщили, в каком случае приостановят предоставление жителям города социальной помощи.
Новые условия получения жителями Севастополя соцпомощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг начнут действовать с 1 января 2021 года. Согласно законам РФ, в компенсации расходов и предоставлении субсидии власти откажут, если у горожан есть подтвержденная вступившим в силу судебным решением о непогашенном долге перед предприятиями ЖКХ.
Действующие льготы будут «заморожены» в месяце, следующем за месяцем получения властями данных о таком долге. После погашения задолженности и подачи заявления севастопольцами льготы «разморозят» с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления. (С учетом пропущенного периода предоставления, но не более чем за полгода до месяца обращения за возобновлением).
Пресс-служба правительства Севастополя дала контактную информацию, чтобы жители города могли получить консультации по вопросам льгот и субсидий.
Управление соцзащиты населения Балаклавского района: улица Урицкого, 2. Телефон: 63-22-46. Электронная почта: ubr.dtsz@sev.gov.ru.
Управление соцзащиты населения Гагаринского района: проспект Октябрьской революции, 8. Телефон: 42-29-54. Электронная почта: ugr.dtsz@sev.gov.ru
Управление соцзащиты населения Ленинского района: улица Ленина, 66. Телефон 54-71-43. Электронная почта: ulr.dtsz@sev.gov.ru.
Управление соцзащиты населения Нахимовского района: улица Рабочая, 3. Телефон: 48-68-55. Электронная почта: unr.dtsz@sev.gov.ru.
Филиал управления соцзащиты населения Нахимовского района на Северной стороне: улица Леваневского, 24. Телефон: 71-71-60. Электронная почта: unr.dtsz@sev.gov.ru.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ремонт офтальмологического центра в Симферополе обойдется в 337 млн рублей. Строительная компания «ПетроБалт» определена единственным подрядчиком, который займется капитальным ремонтом самой известной глазной клиники Крыма, расположенной на улице Ленинградской в Симферополе.
Московский предприниматель предложил больше миллиона долларов за крымскую виллу. Крымские власти провели аукцион, на котором продавали объект культурного наследия в Симеизе.
Севастополь по-прежнему будет тратить больше, чем зарабатывать. Правительство Севастополя в ходе сегодняшнего заседания рассмотрело и поддержало законопроект городского бюджета на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 гг. В понедельник его планируют внести в Законодательное собрание региона.
Еще одна российская компания разорила крымский бюджет на 37 млн рублей. Прокуратура выявила нарушения на 37 млн рублей компанией из Татарстана при строительства детского сада в Симферополе, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
Бывший украинский нардеп советует Крыму решать вопрос с водой как Эрдоган, а не Поклонская
Никакие западные организации, к которым, например, периодически обращается депутат Госдумы Наталья Поклонская, не способны заставить Украину возобновить подачу воды в Крым.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Китайцы думают, что НАТО понесет «огромные потери» в случае штурма Крыма
Североатлантический альянс ждут «огромные потери», если блок решит штурмовать Крым.
«Будет еще хуже»: в Крыму готовят новые ограничения из-за коронавируса
Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
21 час назад
На трассе «Таврида» в Крыму столкнулись более десяти автомобилейвидео
16 часов назад
На Южном берегу Крыма обвалился причалфото
18 часов назад
Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки
20 часов назад
Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом
Нужно лишь выполнить одно условие.