Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (ветер юго-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 13, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 98 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 32 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 99 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 8, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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