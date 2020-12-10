Власть
Полиция защитит севастопольцев от агрессивных подростков
За юными дебоширами, терроризировавшими целый двор, будет следить участковый.
Делом отвязных подростков, державших в страхе жителей одного из многоквартирных домов в Гагаринском районе, занялась прокуратура Севастополя.
Напомним, в сентябре этого года севастопольцы пожаловались на агрессивных юнцов, которые регулярно приходили в тихий двор по проспекту Октябрьской Революции, 43, и устраивали там дебоши. От незваных гостей не спасал жильцов даже замок на воротах площадки – хулиганы просто сбили его камнем. А после перешли к более жестким формам самовыражения – пробили голову одному из жильцов дома, который сделал им замечание.
Как выяснили в надзорном ведомстве, зарвавшиеся молодчики оказались учащимися расположенной по соседству общеобразовательной школы №37. Руководителю учреждения внесено представление. Как полагают в прокуратуре, в школе не уделяют достаточного внимания работе по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся.
Кроме этого, материалы прокурорской проверки были переданы в МВД. Как уточнили в пресс-службе городской прокуратуры, теперь следить за тем, чтобы подобных нарушений в районе не происходило, должен участковый полиции. Также правоохранители проведут дополнительную процессуальную проверку инцидента.
В тексте использованы материалы: Форпост
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