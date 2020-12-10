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Власть

Поклонская опасается появления чудовища из-за выбросов в Армянске

13:21 четверг, 10 декабря 2020
Поклонская опасается появления чудовища из-за выбросов в Армянске

фото © Крым.реалии

Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру России для того, чтобы ведомство организовало проверку фактов слива химических отходов в морской залив предприятиями, расположенными на севере Крыма.

Поклонская ссылается на информацию, которую она получила от местных жителей.

«Интересно, что за «чудо» произошло на севере Крыма, где в условиях полного отсутствия пресной воды продолжают бесперебойно работать крупнейшие химические заводы «Титан» и «Содовый»? Пруд-накопитель, куда ранее сливались химические отходы, давно высох. Осталось только море – точнее, заливы (Сиваш и др.). Страшно подумать, что информация от жителей Армянска соответствует действительности, и все химические отходы сливаются прямиком в заливы Черного моря...». Сегодня я направила депутатский запрос Генеральному прокурору России по данному факту – на проведение комплексной проверки с привлечением соответствующих специалистов», – сообщила Поклонская в Фейсбуке.

Реакции представителей заводов, а также властей Крыма на информацию Поклонской пока нет.

В ноябре на севере Крыма зафиксировали загрязнение воздуха. В Армянске наблюдались завышенные данные по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, формальдегиду. В Красноперекопске загрязнение воздуха фиксировали по трем показателям: оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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