Водный кризис
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Отели Большой Ялты готовятся к отсутствию воды
фото © Новости Крыма
Средства размещения в Большой Ялте закупают резервные емкости для воды на период ограничений.
Об этом министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил журналистаме.
— Средства размещения безусловно готовятся (к введению графиков подачи воды, — ред.), а многие уже готовы. У многих существовали эти емкости (резервные баки для воды, — ред.) раньше, многие наращивают эту мощность. Колоссальные усилия предпринимаются и на уровне республики, и на уровне федерального центра. Эти усилия имеют четкие сроки реализации. Мы уверены, что все получится и наши коллеги справятся с этой ситуацией, — сказал Вадим Волченко.
Ранее было принято решение, что 14 декабря Ялта переходит на график подачи воды 3 часа утром, 3 часа вечером.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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