Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть

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Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК жертвами инфекции стали 355 крымчан, из них с начала декабря – 69.

Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.

Напомним, чаще всего смертью заканчивается заболевание, осложненное сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями эндокринной системы. При этом в последнее время в РК отмечается рост летальности от коронавируса людей младше 65 лет.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки у 76 человек зафиксирован диагноз COVID-19, еще 5 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались.

Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом. За 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом. В Крым из Краснодарского края еженедельно будут поставлять 40 тонн медицинского кислорода.