Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Школьники Севастополя уйдут на трехнедельные каникулы ● Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом
Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть
фото © meduza.io
Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.
В Крыму за сутки от коронавируса скончались 8 человек.
Всего с начала эпидемии в РК жертвами инфекции стали 355 крымчан, из них с начала декабря – 69.
Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.
Напомним, чаще всего смертью заканчивается заболевание, осложненное сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями эндокринной системы. При этом в последнее время в РК отмечается рост летальности от коронавируса людей младше 65 лет.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с COVID-19 подтверждена в Крыму за минувшие сутки.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки у 76 человек зафиксирован диагноз COVID-19, еще 5 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались.
Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом. За 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом. В Крым из Краснодарского края еженедельно будут поставлять 40 тонн медицинского кислорода.
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